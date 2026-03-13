Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

2 млрд рублей выделят на программы повышения рождаемости в Ростовской области

Финансирование программ повышения рождаемости распределили в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На программы повышения рождаемости в трехлетний бюджет Ростовской области заложили около 2 млрд рублей. Об этом по итогам совещания, посвященного реализации национального проекта «Семья», сообщают донские власти.

Ежегодно различными мерами поддержки в Ростовской области пользуются около 200 тысяч семей с детьми. В 2025 году на эти цели заложили почти половину от всех расходов, выделенных на соцподдержку.

В прошлом году, по решению губернатора Юрия Слюсаря, ввели новые меры поддержки. Например, молодые семьи при рождении третьего или последующих детей теперь могут единовременно получить 300 тысяч рублей, а для будущих мам — студенток очных направлений в вузах и ссузах — предусмотрели выплату в 100 тысяч рублей.

Также заработал институт «социальных нянь» для семей с детьми до трех лет.

Добавим, многодетным семьям поддержку оформляют без проверки нуждаемости. Эта практика распространилась и на выплату регионального материнского капитала. Количество семей, обратившихся за сертификатами в 2025 году увеличилось больше чем на 40% по сравнению с 2024 годом. Также на 16% возросла доля обращений по поводу использования маткапитала.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше