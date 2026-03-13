2 млрд рублей выделят на программы повышения рождаемости в Ростовской области

Добавим, многодетным семьям поддержку оформляют без проверки нуждаемости. Эта практика распространилась и на выплату регионального материнского капитала. Количество семей, обратившихся за сертификатами в 2025 году увеличилось больше чем на 40% по сравнению с 2024 годом. Также на 16% возросла доля обращений по поводу использования маткапитала.