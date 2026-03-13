Ричмонд
Пьяный отец избивал восьмилетнюю дочь ремнём за испорченные тетради — уголовное дело ушло в суд

Гурьевский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Багратионовского района Калининградской области: мужчина обвиняется в истязании собственной дочери и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

По версии следствия, в ноябре 2024 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивал восьмилетнюю девочку — как руками, так и кожаным ремнём. Один из эпизодов произошёл из-за испорченных школьных тетрадей.

На период следствия мужчину заключили под стражу. Ребёнка изъяли из семьи, психологи оказывают девочке необходимую помощь.

Суд приговорил отца-истязателя к трём годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.