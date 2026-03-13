Ричмонд
В Омске временно перекроют для движения подъем на Фрунзенский мост

Ограничения вводятся с завтрашнего дня.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 14 марта, на период с 9:00 до 20:00 будет перекрыт для проезда подъем на Фрунзенский мост со стороны улицы Госпитальной. Об ограничениях сообщил департамент транспорта администрации города.

Как пояснили в ведомстве, временная мера связана с необходимостью проведения масшатбных и срочных земляных работ — участок будет занят специлизированной техникой. При этом схема дорожного движения по самой улице Госпитальной не изменится.

