Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области суд вступился за детей из хутора Недоступов

Прокуратура Жирновского района через суд обязала местную администрацию организовать бесплатный подвоз школьников из хутора Недоступов до учебного заведения, находящегося в шести километрах.

Жители хутора Недоступов в Жирновском районе с помощью прокуратуры Волгоградской области добились реализации права на школьный автобус для своих детей. Подробности сообщили в региональном ведомстве.

Детям приходилось каждый день преодолевать больше шести километров до Бородачёвского филиала Красноярской школы — и всё за счёт родителей. Это не только било по семейным бюджетам, но и нарушало право ребят на доступное образование.

Прокурорская проверка подтвердила: чиновники действительно не обеспечили транспортное обслуживание учеников, хотя обязаны были это сделать. Ведомство обратилось в суд с иском о признании бездействия администрации Жирновского района незаконным и требованием организовать перевозки.

Суд встал на сторону прокуратуры и полностью удовлетворил иск. Теперь местные власти обязаны наладить подвоз детей в школу. Исполнение судебного решения взято на контроль.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о новом автобусном маршруте, который запустили в Волгограде в начале 2026 года.