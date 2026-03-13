В Волгоградской области суд вступился за детей из хутора Недоступов

Жители хутора Недоступов в Жирновском районе с помощью прокуратуры Волгоградской области добились реализации права на школьный автобус для своих детей. Подробности сообщили в региональном ведомстве.
Детям приходилось каждый день преодолевать больше шести километров до Бородачёвского филиала Красноярской школы — и всё за счёт родителей. Это не только било по семейным бюджетам, но и нарушало право ребят на доступное образование.
Прокурорская проверка подтвердила: чиновники действительно не обеспечили транспортное обслуживание учеников, хотя обязаны были это сделать. Ведомство обратилось в суд с иском о признании бездействия администрации Жирновского района незаконным и требованием организовать перевозки.
Суд встал на сторону прокуратуры и полностью удовлетворил иск. Теперь местные власти обязаны наладить подвоз детей в школу. Исполнение судебного решения взято на контроль.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о новом автобусном маршруте, который запустили в Волгограде в начале 2026 года.