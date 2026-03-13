В 2026 году Храброво побьёт рекорд по числу прямых региональных маршрутов

В пик туристического сезона из Калининграда в Москву ежедневно будут выполняться до 30 рейсов, а в Санкт-Петербург — до 20. Об этом сообщил директор аэропорта Храброво Александр Корытный на заседании профильного комитета Калининградской торгово-промышленной палаты в четверг, 12 марта.
Из Калининграда будут выполнять полёты ещё по нескольким десяткам маршрутов внутри страны.
«В 2026 году мы планируем, что у нас будет 29 прямых направлений из Калининграда. Из них 24 — внутренние воздушные линии и пять — международные», — отметил Корытный.
Среди новых направлений — Сыктывкар и Тюмень. Директор аэропорта подчеркнул, что такое количество прямых региональных маршрутов для Храброво является рекордным.
В апреле из Калининграда начнут летать самолёты в Ереван.