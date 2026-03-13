В 2026 году Храброво побьёт рекорд по числу прямых региональных маршрутов

В пик туристического сезона из Калининграда в Москву ежедневно будут выполняться до 30 рейсов, а в Санкт-Петербург — до 20. Об этом сообщил директор аэропорта Храброво Александр Корытный на заседании профильного комитета Калининградской торгово-промышленной палаты в четверг, 12 марта.