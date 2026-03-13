Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горвласти: асфальт в Калининграде разрушился из-за «неравномерного оттаивания»

По словам Елены Дятловой, полноценный мониторинг состояния дорог начнется лишь после полного оттаивания грунта.

Причиной разрушения асфальта на улицах Калининграда горвласти назвали «неравномерное оттаивание грунта». Во время рабочего выезда в четверг, 12 мартаЮ глава администрации Елена Дятлова признала, что улицы сейчас действительно не в лучшем виде, однако после мониторинга их приведут в порядок. В свою очередь журналистов удивило, что этой зимой «переходов через ноль», на которые обычно ссылаются власти, было немного.

«Идет оттайка грунта, — объяснила Дятлова. — Влага, которая содержится в почве, должна уйти. Пока она не уйдет, происходит неравномерное оттаивание. Появляется сетка трещин и образуются ямы. Что нужно сделать? Дождаться, когда произойдет полная оттайка, сделать мониторинг состояния улично-дорожной сети и начинать работу по текущему содержанию».

Чиновница уточнила, что мониторинг на некоторых улицах уже ведется, и это не новая работа для ее подчиненных.

Напомним, что в январе 2024 года горвласти связали появление большого количества ям на дорогах с особенностями зимы.

«Мы анализировали ситуацию, смотрели, — объяснял Николай Уханов, занимавший тогда пост председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры. — Даже там, где мы сделали покрытие, рядом начинается шелушение и выкрашивание. У нас и декабрь, и январь в этом году — это большие перепады температуры, переходы через ноль и выпадение обильных осадков в виде снега и дождя. Снег проникает в поры асфальтобетона и происходит разрушение. Это характерно для этой зимы».