Горвласти: асфальт в Калининграде разрушился из-за «неравномерного оттаивания»

«Мы анализировали ситуацию, смотрели, — объяснял Николай Уханов, занимавший тогда пост председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры. — Даже там, где мы сделали покрытие, рядом начинается шелушение и выкрашивание. У нас и декабрь, и январь в этом году — это большие перепады температуры, переходы через ноль и выпадение обильных осадков в виде снега и дождя. Снег проникает в поры асфальтобетона и происходит разрушение. Это характерно для этой зимы».