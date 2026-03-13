В МФТИ объяснили, как ориентироваться в Москве по звездам

Даже в центре Москвы можно ориентироваться по звездам. Жителям и гостям столицы необходимо знать лишь самые яркие навигационные ориентиры — Большой ковш и Малую Медведицу, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).
«Ночью главным компасом служит Полярная звезда, которая всегда указывает на север. Вопреки стереотипу, эта звезда далеко не самая яркая на нашем небе, и ее сложно увидеть невооруженным глазом в условиях городской засветки. Зато хорошо виден известный астеризм из семи ярких звезд — Большой ковш (часть Большой Медведицы. — РБК Life). Мысленно проведите линию через две крайние звезды — “стенки” ковша (Дубхе и Мерак. — РБК Life) — и продолжите ее вверх на пять таких же отрезков. Тогда вы упретесь в тусклую звезду в Малой Медведице. Это и есть Полярная звезда. Таким образом, даже если сама цель не видна, направление на север будет найдено точно», — объяснили в пресс-службе.
В институте также рассказали о способе ориентироваться в пространстве в то время, когда звезд не видно. В таком случае стоит обратить внимание на Солнце — оно встает на востоке и садится на западе, напомнили специалисты.
В Москве выросли продажи бумажных карт
Ранее в пресс-службе Объединенной компании Wildberries & Russ сообщили, что в столице на 25% выросли продажи стационарных телефонов. На 27% увеличился оборот бытовых раций. Больше всего выросли продажи пейджеров — на 73%.
Кроме того, на 170% в натуральном выражении выросли продажи автодорожных карт, складных — 70%. Оборот бумажных карт столицы увеличился на 20%. Однако продажи карт России, мира, а также учебных карт остались неизменными или немного уменьшились. Оборот настенных карт вырос всего на 1%.