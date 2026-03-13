В МФТИ объяснили, как ориентироваться в Москве по звездам

«Ночью главным компасом служит Полярная звезда, которая всегда указывает на север. Вопреки стереотипу, эта звезда далеко не самая яркая на нашем небе, и ее сложно увидеть невооруженным глазом в условиях городской засветки. Зато хорошо виден известный астеризм из семи ярких звезд — Большой ковш (часть Большой Медведицы. — РБК Life). Мысленно проведите линию через две крайние звезды — “стенки” ковша (Дубхе и Мерак. — РБК Life) — и продолжите ее вверх на пять таких же отрезков. Тогда вы упретесь в тусклую звезду в Малой Медведице. Это и есть Полярная звезда. Таким образом, даже если сама цель не видна, направление на север будет найдено точно», — объяснили в пресс-службе.