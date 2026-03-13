Специалисты сказали про опасность инфекций при паводке в бассейнах Припяти, Сожа и Днепра

Специалисты сказали про опасность инфекций при паводке на Припяти, Соже и Днепре. Подробности озвучили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 2026 году по причине активного таяния снега и возможным подъемом уровней воды в реках прогнозируется прогнозируется весенний паводок. В частности, при неблагоприятном сценарии в зону риска могут попасть населенные пункты, садовые товарищества и участки дорог в 60 районах страны, прежде всего в бассейнах рек Припять, Сож и Днепр.
В связи с указанным, санитарно-эпидемиологическая служба страны в названных районах усилила контроль за объектами водоснабжения, а также общепита. Кроме того, проводится эпидемиологическое слежение за инфекционными заболеваниями, дезинфекционные и дератизационные мероприятия.
Эпидемиологи предупредили, что в момент весеннего паводка возрастает риск возникновения острых кишечных инфекций. В том числе энтеровирусной инфекции, дизентерии, вирусного гепатита А и других заболеваний, которые связаны с загрязнениями воды и пищевых продуктов.
Белорусам советуют для снижения риска заболевания соблюдать профилактические меры. Речь идет про соблюдение личной гигиены, обращать внимание на продукты питания и качество воды. Также рекомендовано проводить меры профилактики против грызунов, обращать внимание на санитарное состояние территорий.
