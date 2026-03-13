Специалисты сказали про опасность инфекций при паводке в бассейнах Припяти, Сожа и Днепра

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 2026 году по причине активного таяния снега и возможным подъемом уровней воды в реках прогнозируется прогнозируется весенний паводок. В частности, при неблагоприятном сценарии в зону риска могут попасть населенные пункты, садовые товарищества и участки дорог в 60 районах страны, прежде всего в бассейнах рек Припять, Сож и Днепр.