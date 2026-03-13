Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты сказали про опасность инфекций при паводке в бассейнах Припяти, Сожа и Днепра

Специалисты сказали про опасность инфекций при паводке на Припяти, Соже и Днепре.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты сказали про опасность инфекций при паводке на Припяти, Соже и Днепре. Подробности озвучили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в 2026 году по причине активного таяния снега и возможным подъемом уровней воды в реках прогнозируется прогнозируется весенний паводок. В частности, при неблагоприятном сценарии в зону риска могут попасть населенные пункты, садовые товарищества и участки дорог в 60 районах страны, прежде всего в бассейнах рек Припять, Сож и Днепр.

В связи с указанным, санитарно-эпидемиологическая служба страны в названных районах усилила контроль за объектами водоснабжения, а также общепита. Кроме того, проводится эпидемиологическое слежение за инфекционными заболеваниями, дезинфекционные и дератизационные мероприятия.

Эпидемиологи предупредили, что в момент весеннего паводка возрастает риск возникновения острых кишечных инфекций. В том числе энтеровирусной инфекции, дизентерии, вирусного гепатита А и других заболеваний, которые связаны с загрязнениями воды и пищевых продуктов.

Белорусам советуют для снижения риска заболевания соблюдать профилактические меры. Речь идет про соблюдение личной гигиены, обращать внимание на продукты питания и качество воды. Также рекомендовано проводить меры профилактики против грызунов, обращать внимание на санитарное состояние территорий.

Кстати, ученые сказали о ситуации с комарами и мошками в Беларуси весной 2026.

Ранее врач-эпидемиолог дала совет белорусским дачникам из-за клещей: «Ранней весной и в осенний период».

Кроме того, мы собрали, что можно и нельзя делать в Родительскую субботу Великого поста 14 марта.