Руководитель направления дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка и СберСтрахования жизни Олеся Клычева о семейном капитале

Еще несколько лет назад инвестиции в России воспринимались как сфера, требующая высокой экспертизы и постоянного внимания к рынку. Для многих это оставалось сложным и во многом «профессиональным» занятием. Однако рынок заметно изменился, и вместе с ним изменился сам инвестор. Сегодня женщины все чаще не просто участвуют в финансовых решениях семьи, а становятся их инициаторами и берут управление капиталом на себя. Этот сдвиг виден и в рыночной статистике, и в практике работы с долгосрочными инвестиционными программами.