Почти два миллиона москвичей скачали офлайн-карту столицы за неделю

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Почти 2 миллиона москвичей загрузили офлайн-карту столицы с 6 по 12 марта, подсчитали для РИА Новости аналитики «Яндекс Карт».
«За неделю 6 марта 2026 — 12 марта 2026 пользователи Карт в Москве 1,8 миллиона раз загружали офлайн-карты. Это примерно на 15% чаще, чем в среднем за прошлый год», — сообщили там.
Отмечается, что москвичи стали на 26,5% чаще строить офлайн-маршруты, чем неделей ранее.
В офлайн-режиме приложения можно искать различные организации и места, смотреть график работы, контакты, рейтинг и так далее. Также в офлайн‑режиме можно строить маршруты и пользоваться навигацией, но без учета дорожной ситуации.