Воронежские школьники уйдут на весенние каникулы на неделю позже обычного

Зато и за парты придется возвращаться не 30 марта, а 6 апреля.

В Воронеже весенние каникулы перенесли на неделю. Об этом 13 марта сообщил телеграм-канал управления образования и молодежной политики городской администрации.

Изначально дети должны были отдыхать с 21 по 29 марта. Но теперь даты приведены в соответствие с рекомендациями Министерства просвещения России. Каникулы пройдут с 28 марта по 5 апреля.

При этом, тем родителям, которые планировали отпуск с детьми, достаточно уведомить школу о сроках отсутствия ребенка на занятиях. Все запланированные внутришкольные мероприятия (включая экскурсии) состоятся.

— По всем вопросам можно обратиться в администрацию школы или к классному руководителю, — уточнили в мэрии.