В Калининграде обустроят две платные парковки на улицах Катериничева и Лучинского

В Калининграде появятся две новые платные муниципальные парковки. Об этом рассказала журналистам глава городской администрации Елена Дятлова.
Один объект разместят на улице Героя России Катериничева. Там парковка появится рядом со спортивным стадионом. Ещё одну стоянку обустроят на улице Лучинского около будущей школы и детского сада.
«Это места с большим количеством социальных учреждений. Их посетителям нужно будет где-то оставлять транспорт. Кроме того, воспользоваться стоянками могут и местные. Как вы знаете, в вечернее время и выходные дни стоянки бесплатные», — сказала Дятлова.
Вместимость обеих парковок и точные сроки реализации проектов уточнят в ближайшее время. Сейчас власти занимаются подготовкой рабочей документации.
В 2025 году платные муниципальные парковки принесли в бюджет Калининграда почти 14 миллионов рублей. Всего на территории города обустроили несколько стоянок для легковых автомобилей, часть из которых пока работают в тестовом режиме. Большинство из них расположены в центре, ещё несколько — на Сельме, в районе Южного вокзала и Рыбной деревни.
В марте 2026 года обещают открыть три новые парковки. Одна находится на улице Житомирской, 30, за торговым центром «Плаза». Две другие появятся на площади Победы и рядом с «Балтийским бизнес-центром» на Московском проспекте, 50.