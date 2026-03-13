Какие инвазивные растения подлежат уничтожению в Воронежской области?

В перечень опасных инвазивных (чужеродных) растений в Воронежской области вошли семь видов. Об этом сообщили в региональном министерстве природы в пятницу, 13 марта.
Специалисты разделили список на две категории. В первую вошли виды, распространение которых необходимо контролировать на особо охраняемых природных территориях:
эхиноцистис лопастный,
девичий виноград пятилисточковый,
золотарник канадский,
ирга колосистая,
борщевик Сосновского,
элодея канадская,
подсолнечник клубненосный (топинамбур).
На остальных землях региона будут бороться с распространением:
золотарника канадского,
эхиноцистиса лопастного,
борщевика Сосновского.
В Минприроды отмечают, что эти растения не отнесены к карантинным объектам и сорнякам. Однако их бесконтрольное распространение представляет серьёзную угрозу для экосистем, сельского хозяйства и даже здоровья человека.
Инвазивные виды растений могут существенно изменить структуру растительного сообщества, создавая монокультуры, где доминируют лишь несколько видов. Это ведёт к упрощению пищевых цепочек и уменьшению числа ниш для различных организмов. В связи с этим должны приниматься меры по выявлению чужеродных видов растений, предотвращению их распространения и уничтожению.
С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон, обязывающий собственников земель проводить работы по уничтожению опасных инвазивных растений. Нарушителям грозит крупный штраф.
За невырубку растения обычному дачнику придётся заплатить от 20 до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 до 100 тысяч рублей, а юридическим — от 400 до 700 тысяч рублей. Кроме того, суд может изъять участок, если владелец не предотвратил распространение таких растений.