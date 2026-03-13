Вечером 13 марта Ростовскую область накроют магнитные бури слабой и средней мощности. Информацию лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН публикует издание «Панорама Ростов-на-Дону».
В течение суток скорость набегающего на Землю потока солнечного ветра будет расти. Ожидается, что источником магнитных возмущений станет крупная корональная дыра на Солнце.
Во время геомагнитной активности метеочувствительным людям нужно больше отдыхать, а также избегать физических нагрузок и стрессов. В такие периоды лучше пить воду, а не кофе. Полезными могут быть спокойные прогулся на свежем воздухе.
