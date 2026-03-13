В полиции рассказали о супругах из Калининграда, которые рассылали наркотики по почте

Муж и жена из Калининграда и их знакомый рассылали наркотики по почте, маскируя их под витамины и разрешенные к продаже лекарственные препараты. Клиентов криминальная парочка искала в интернете. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Сильнодействующие запрещенные вещества и наркотические средства супруги, замаскировав их, передавали 42-летнему знакомому. Отправляли товар клиентам через почтовое отделение на бульваре Любови Шевцовой.
Полицейские задержали злоумышленников и изъяли два отправления, в одном было почти 19 граммов запрещенного вещества трамадол, в другом — 130 миллиграммов «соли».
Дома у фигурантов нашли еще наркотики, а также весы и упаковочный материал.
Заведены уголовные дела.