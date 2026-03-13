Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В полиции рассказали о супругах из Калининграда, которые рассылали наркотики по почте

Фигуранты — 39-летняя женщина и ее 42-летний супруг, а также их знакомый.

Муж и жена из Калининграда и их знакомый рассылали наркотики по почте, маскируя их под витамины и разрешенные к продаже лекарственные препараты. Клиентов криминальная парочка искала в интернете. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сильнодействующие запрещенные вещества и наркотические средства супруги, замаскировав их, передавали 42-летнему знакомому. Отправляли товар клиентам через почтовое отделение на бульваре Любови Шевцовой.

Полицейские задержали злоумышленников и изъяли два отправления, в одном было почти 19 граммов запрещенного вещества трамадол, в другом — 130 миллиграммов «соли».

Дома у фигурантов нашли еще наркотики, а также весы и упаковочный материал.

Заведены уголовные дела.