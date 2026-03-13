Читалка и фитнес-трекер могут слить ваши данные мошенникам. Что делать

Злоумышленники все чаще стали маскировать вредоносные программы под безобидные и полезные приложения, среди которых — фонарики, читалки, фитнес-трекеры, калькулятор, приложение для сна или очистки памяти, а также онлайн-игры, передает слова сотрудников МВД «Мошеловка».
Сами приложения обычно выполняют свои функции, однако в них вписан вредоносный код, который после установки самостоятельно запускает некоторые фоновые процессы. Телефон начинает в тайне от владельца открывать рекламные страницы в невидимых окнах, кликать по ссылкам и досматривать ролики до конца.
«После установки такой софт втихаря открывает сайты в скрытых окнах, имитируя активность пользователя. За каждый такой “визит” владельцы вируса получают деньги с рекламодателей. Вы даже не замечаете, а ваш телефон работает на аферистов», — говорится в публикации.
Получается, что таким образом, владелец устройства помогает мошенникам зарабатывать деньги, ничего не делая, накручивая рекламный трафик: «рекламодатели платят за переходы и просмотры, а владельцы вируса получают доход, ничего не продавая».
От такой активности страдает и само устройство — постоянная работа вредоносной программы в фоновом режиме быстро сажает батарею, расходует мобильный трафик и тормозит устройство. Со временем программу могут обновить, и тогда она сможет передавать уже и личные данные или показывать фишинговые окна поверх контента.
Как защитить свой телефон
Чтобы не стать жертвой подобной схемы, стоит скачивать приложения только из официальных магазинов, сторонние сайты и форумы находятся в зоне риска. Также важно обращать внимание на рейтинг и отзывы онлайн-продукта и проверять, какой доступ разрешен у приложения на устройстве. Например, фонарику не нужен доступ к контактам, микрофону и геолокации.
Отмечается, что помочь может и регулярный мониторинг состояния телефона и антивирусы.
Как мошенники используют домофон
Мошенники также обманывают граждан, используя домофон. Они сообщают о якобы планируемой модернизации оборудования, необходимости «привязать ключи» или «внести жильцов в новую систему». Далее поступает просьба продиктовать код из СМС для подтверждения.
Схема банальная, но, по словам специалистов, работает именно из-за бытовой правдоподобности, так как домофон — это общедомовое имущество, которое обычно не вызывает тревог. Важно помнить, что коды из СМС не имеют отношения к замене домофона, а также следует заранее сохранить официальные контакты своей управляющей компании или председателя ТСЖ.