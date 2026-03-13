Окурок стоил жизни: в Волгоградской области загорелся дом

Ночью в станице Аржановская Алексеевского района Волгоградской области произошёл пожар, унёсший жизнь пожилой женщины. Подробности сообщили в ГУ МЧС по региону.
Огонь охватил деревянный дом, пламя распространилось на 49 квадратных метрах. Прибывшие на место волгоградские спасатели ликвидировали возгорание, но в ходе тушения обнаружили тело 69-летней хозяйки жилища.
Дознаватели МЧС установили предварительную причину трагедии — неосторожность при курении. Пагубная привычка стоила пожилой женщине жизни.
