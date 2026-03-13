В МИСИС сумели упростить и удешевить производство вольфрамовых нагревателей

Вольфрамовые нагреватели — ключевой компонент оборудования, работающего при температурах от 1500 до 3000 градусов. Их устанавливают в вакуумных и защитных печах для спекания и термообработки, а также для выращивания кристаллов, пайки и плавки тугоплавких металлов, широко используют в высокотемпературной металлургии и порошковых технологиях, при синтезе карбидов, нитридов и сверхтвердых соединений. Аддитивными называют технологии послойного добавления материалов на основе компьютерной 3D-модели.