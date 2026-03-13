Какие фальшивые деньги чаще «гуляют» по рукам волгоградцев

В Волгоградской области в 2025 году из обращения изъяли 101 подделку денежных купюр. Как сообщили ИА «Высота 102» в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России, это на 21,7% меньше, чем годом ранее. В 2024 году было обнаружено 129 фальшивых купюр и монет.