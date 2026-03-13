Бывший вице-губернатор Калининградской области Сибирёва получила высокую должность в морском торговом порту

Наталья Сибирёва в 2000-м окончила Калининградский государственный университет по специальности «математика», в 2006-м — Северо-Западную академию государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «юриспруденция». С 1999 года работала в системе государственной регистрации недвижимости. С 2013 по 2014 — в Москве, на должности заместителя директора Федеральной кадастровой палаты России. С 2014 по 2016 год была заместителем директора филиала «Федеральной кадастровой палаты Росреестра» по Калининградской области, с 2016 по 2018-й возглавляла территориальное управление Росимущества. 19 ноября 2018 года назначена заместителем председателя правительства Калининградской области.