Эксперт развеяла миф о раздельном питании, который веками мучил сторонников ЗОЖ

Дипломированный нутрициолог Юлия Попова в разговоре с NEWS.ru объяснила, почему не стоит бояться есть мясо с хлебом, и рассказала, что на самом деле перегружает пищеварение.
— Мифы о несовместимости продуктов регулярно будоражат умы любителей модных диет. Однако исследования подтверждают, что наш желудочно-кишечный тракт эволюционно приспособлен к перевариванию смешанной пищи. Ферменты для расщепления всего вырабатываются одновременно, частично еще до того, как еда попала в рот, — пояснила специалист.
По ее словам, проблема не в разделении белков и углеводов, а в общей перегрузке ферментативной системы. Организм может не справиться с большим количеством калорий, если в одной порции сочетаются жирное мясо, много масла и крахмалистый гарнир.
Чтобы избежать тяжести, нутрициолог советует наполнять половину тарелки некрахмалистыми овощами. Например, шашлык лучше есть с зеленью и овощами на гриле — клетчатка работает как щетка и помогает ферментам справляться с нагрузкой.
