В историческом районе Калининграда отремонтируют дом 1927 года постройки

В Калининграде отремонтируют здание на ул. Комсомольской, 54−56. Это дом, построенный в 1927 году на тогдашней Луизеналлее в историческом районе Хуфен.
Как сообщает Фонд капремонта Калининградской области, главный фасад здания сегодня практически лишен декора, а архивных фотографий здания найти не удалось.
«Нам предстоит буквально по крупицам восстановить характер фасада, опираясь на сохранившиеся детали и архитектурную логику стиля этого здания», — рассказали в фонде, отметив, что фасад вновь наполнится элементами модерна: пилястрами, характерными оконными обрамлениями с лепниной, филенками, первый этаж выделят рустовкой.