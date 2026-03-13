Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В историческом районе Калининграда отремонтируют дом 1927 года постройки

Здание было построено на бывшей Луизеналлее.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде отремонтируют здание на ул. Комсомольской, 54−56. Это дом, построенный в 1927 году на тогдашней Луизеналлее в историческом районе Хуфен.

Как сообщает Фонд капремонта Калининградской области, главный фасад здания сегодня практически лишен декора, а архивных фотографий здания найти не удалось.

«Нам предстоит буквально по крупицам восстановить характер фасада, опираясь на сохранившиеся детали и архитектурную логику стиля этого здания», — рассказали в фонде, отметив, что фасад вновь наполнится элементами модерна: пилястрами, характерными оконными обрамлениями с лепниной, филенками, первый этаж выделят рустовкой.