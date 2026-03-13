Синоптик рассказала об аномальном тепле в Москве на выходных

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Аномальное тепло до 15 градусов, ожидаемое в Москве на предстоящих выходных, не сохранится на следующей неделе, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
«Пик потепления придется именно на эти выходные, однако уже с началом новой недели характер погоды изменится. В столице ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, но дневная температура не выйдет за пределы 6−11 градусов тепла. Ночью при этом возможно похолодание до минус 4 градусов», — сообщила Паршина.
Она пояснила, что хотя такая температура все еще будет превышать климатическую норму, разница станет не столь значительной, как в прошедшие дни. Если ранее отклонение достигало 8−10 градусов, то на следующей неделе оно составит всего 2−4 градуса выше нормы.