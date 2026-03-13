Синоптик рассказала об аномальном тепле в Москве на выходных

Она пояснила, что хотя такая температура все еще будет превышать климатическую норму, разница станет не столь значительной, как в прошедшие дни. Если ранее отклонение достигало 8−10 градусов, то на следующей неделе оно составит всего 2−4 градуса выше нормы.