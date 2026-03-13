Новую партию подсолнечного шрота отправили из Ростовской области в Турцию

Со 2 по 6 марта 2026 года в Ростовской области на экспорт в Турцию оформили 2,2 тысячи тонн кормов растительного происхождения для животных (шрот подсолнечный). Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора.
— Качество товара подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Нарушений требований ветеринарного законодательства не выявили.
Добавим, также в начале марта из Ростовской области в Грузию отправили 20 тонн мороженной рыбы.
