В Калининграде будут судить мужчину, который пригласил в гости случайного прохожего и зарезал его

В Калининграде следователи ведут расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя областного центра: мужчину обвиняют в убийстве человека, с которым он познакомился на улице и пригласил к себе домой распить спиртное. Трагедия произошла днём 11 марта в квартире на улице Дрожжевой. Во время застолья между хозяином жилья и 54-летним гостем вспыхнул…

Источник: Янтарный край

В Калининграде следователи ведут расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя областного центра: мужчину обвиняют в убийстве человека, с которым он познакомился на улице и пригласил к себе домой распить спиртное. Трагедия произошла днём 11 марта в квартире на улице Дрожжевой. Во время застолья между хозяином жилья и 54-летним гостем вспыхнул конфликт. Обвиняемый схватился за нож и ударил оппонента в грудь. От полученного ранения мужчина скончался.

После случившегося калининградец вынес тело убитого на лестничную площадку и оставил там. О преступлении в полицию сообщили соседи.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Сейчас следствие ходатайствует о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.