Что запрещено в Авдотьев день, 14 марта 2026

В светском календаре 14 марта отмечается день рождения отмечает, пожалуй, самого интернационального блюда в мире — бутерброда. Практически каждый народ стремится приписать его изобретение себе.
Евреи вспоминают далеких предков, которые клали поверх мацы кусочки разных продуктов. Шведы считают создателями блюда себя, ведь именно они придумали шведский стол, на котором неизменно присутствовали бутерброды. Англичане рассказывают всем знаменитую легенду о Джоне Сэндвиче и изобретении им закрытого бутерброда, или сэндвича. Поляки гордятся Николаем Коперником, который, по их словам, первым предложил намазывать ломтик хлеба маслом в качестве меры борьбы с бушевавшей в его времена эпидемий.
Кто бы ни стоял у истоков создания бесхитростной закуски, ее по—прежнему любят и едят во всем мире. Ярким подтверждением тому служат тысячи рецептов на любой вкус и бессчетные гастрономические рекорды. К примеру, в 2013 году жители Тюмени приготовили самый большой в мире бутерброд с колбасой общей длиной 65 метров 38 сантиметров.
Так что можно сделать себе свой любимый бутерброд, налить чаю и почитать о том, что в народном календаре 14 марта — это день Авдотьи Весновки, известный также под множеством других названий: «Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха, Весновка, Подмочи порог, Замочи подол, Новичок».
Евдокия Илиопольская.
Православная церковь в этот день чтит память преподобномученицы Евдокии Илиопольской, жившей во II веке в Финикии, которая родилась в городе Илиополь (на территории современного Ливана) во времена правления римского императора Траяна. Природа одарила ее необыкновенной красотой и обаянием, которые она долгое время использовала в корыстных целях, ведя греховный образ жизни и став очень состоятельной женщиной, принимавшей поклонников из разных стран.
Судьбоносный поворот в ее жизни произошел, когда в город, где жила Евдокия, приехал инок Герман. Женщина случайно услышала, как тот читал отрывок из Священного Писания, повествовавший о Втором пришествии и Страшном суде. Эти слова потрясли ее до глубины души и заставили кардинально изменить свою жизнь.
Евдокия приняла крещение, раздала все свое имущество бедным, отпустила рабов и ушла в монастырь, где посвятила себя служению Богу. После многих лет монашества она возглавила эту обитель, прославившись духовной мудростью и добрыми делами. По преданию, она также обрела дар исцелять недуги молитвой.
В 152 году во время гонений на христиан при императоре Антонине Евдокию обвинили в колдовстве и казнили. История ее жизни считается образцом духовного преображения и стойкости веры.
От зимы — к весне.
В народе хорошо была уловлена сама суть этого дня — переход от зимы к весне и начало нового года.
Почему этот день был так важен? Дело в том, что по старому стилю день Евдокии приходился на 1 марта — то есть на начало весны, а до 1492 года на Руси именно в этот день славяне встречали Новый год. Это придавало дате колоссальное сакральное значение. Этот день воспринимали как важнейший временной рубеж, за которым земля пробуждалась от зимней спячки и наступал новый сельскохозяйственный год.
В народном сознании этот день осмыслялся как момент, когда зима встречается с весной, и от того, какая из них возьмет верх, зависела погода на ближайшие недели и месяцы.
Народные названия дня раскрывают его суть:
Весновка — потому что в этот день начинали «кликать», зазывать весну.
Свистунья — из-за того, что в это время начинают со свистом гулять весенние ветры, а также потому, что люди сами свистели в глиняные свистульки, подражая птицам и призывая тепло.
Плющиха — за то, что наступившая оттепель приводила к таянию снега, и сугробы распадались на отдельные островки, которые называли «плюшками».
Подмочи порог, Замочи подол — из-за обилия талой воды.
Обряды 14 марта.
Главным обрядом дня было «закликание» весны.
Наши предки верили, что только зима приходит сама, а вот весну нужно заманивать, призывать. Женщины, девушки и дети залезали на крыши домов, на пригорки или просто выходили в поле и пели особые обрядовые песни — веснянки: «Весна-красна! Что ты нам принесла? Красное летичко!». Умельцы, способные имитировать свист птиц, закликали их, чтобы перелетные стаи быстрее прилетали и приносили на крыльях весну. Взрослые и дети выходили на пригорки с глиняными свистульками, веря, что чем громче и разнообразнее свист, тем скорее наступит весна.
Женщины пекли особое печенье в форме птиц — жаворонков, куликов, ласточек. Этим лакомством угощали родных и близких, а также развешивали на деревьях. Дети привязывали к печенью нитки и подбрасывали в небо, имитируя прилет птиц. Когда раскатывали тесто, для благополучия в доме произносили заговорные слова.
Считалось, что в этот день талая вода обладает особой целебной силой. Ею поили маленьких детей, чтобы те выросли крепкими, и отпаивали больных, чтобы они скорее выздоровели. Верили, что если помыть такой водой полы, то в доме не заведется нечистая сила, а болезни будут обходить всех членов семьи стороной. Люди умывались талой водой — этот ритуал, по поверьям, дарил счастье и здоровье на целый год.
Также на Руси в первые дни весны делали специальных куколок — Веснянок или Весенниц. Верили, что такой оберег защищает от завистников, отводит сглаз-порчу, помогает побороть болезни и отогнать злых духов. Для изготовления куклы старались подобрать самые яркие и нарядные ткани, бусины, ленты. Лицо Веснянке не делали (как и прочим оберегам), чтобы злые духи не приметили ее и не вселились внутрь. Считалось, что такая кукла способна ускорить перемены и наполнить жизнь позитивом. Незамужние девушки самостоятельно изготавливали ее, а затем дарили близким — к замужеству и обретению новой семьи.
Традиции 14 марта.
Конечно же, крестьяне думали о предстоящих полевых работах: чинили бороны, вытачивали сохи. В горшочки начинали сеять семена капусты и помидоров на рассаду, веря, что вырастет капуста, которая не пострадает от морозов и даст хороший урожай. Семена сажали до восхода солнца, крепко повязав голову платком (чтобы головки капусты были твердыми и головастыми). Также на Евдокию выбирали несколько ведер картофеля для первой посадки.
Верили наши предки и в то, что на Авдотью «все подземные ключи закипают» и выплескиваются, поэтому женщины брались за ткачество и занимались этим до наступления посевных работ. Считалось, что созданные в этот день вещи приобретают чудесную силу. Натканные полотна старались выбелить в мартовской воде, которой приписывали особые качества.
Из леса приносили сучья и топили ими избы, чтобы весна была теплой. Днем с кровли скидывали снег, а вечером под порог клали сырую тряпку: если к утру она замерзнет, то весна будет холодной. Люди старались держать все окна открытыми, чтобы приманить в дом счастье, достаток и удачу.
Запреты 14 марта.
В народе 14 марта считалось днем милости. Кто этот обычай соблюдает, тот подает не только за себя, но и за усопших предков. Через добрый поступок покойным прощаются грехи. При этом старались, чтобы немногие видели это — чем скромнее делается доброе дело, тем величественнее оно перед Богом.
Что нельзя было делать?
Ничего нельзя было не планировать. Согласно поверьям, задуманное в этот день не сбудется или сбудется совсем не так, как нужно. Не стоит и рассказывать о своих планах — они не исполнятся, что-то помешает этому.
Совершать крупные покупки. Купленные вещи могут быстро прийти в негодность.
Стричь волосы. Считалось, что вместе с волосами можно отрезать и любовь.
Мыть полы у колыбели и стирать детские вещи. Это могло вызвать серьезную и долгую болезнь у ребенка.
Выходить из дома после заката. Верили, что так можно привлечь внимание нечистой силы и навлечь на себя большие неприятности.
Ввязываться в ссоры и конфликты. Они могут затянуться надолго.
Отказывать в подаянии просящим милостыню. Это могло привести к неудачам и нищете.
Лгать и сплетничать. Считалось, что обман в этот день привлечет клевету и неприятности в будущем.
Обижать птиц, особенно ласточек. Разрушение их гнезд или причинение им вреда сулило большие несчастья.
Убирать изморозь с окон. По поверью, это могло привлечь нечистую силу в дом.
То есть традиции наших предков в этот день учат нас радостному, активному ожиданию перемен. Наши предки не пассивно ждали весну, а выходили в поле, пели песни, свистели в свистульки, пекли птичек — они буквально творили весну своими руками. Это урок о том, что любые большие перемены в жизни требуют не только терпения, но и активного участия, правильного настроя и даже небольшого праздника.
Древний Новый год.
В современном мире нам также неплохо было бы опираться на это знание и эти традиции.
Что можно сделать в этот день?
Устроить маленький праздник весны. Даже если за окном холодно и серо, создайте весеннее настроение дома, можно испечь печенье в форме птичек, поставьте веточки вербы в воду, включите музыку с пением птиц.
Посвятить день текущим делам и не строить жестких планов. А если нужно что-то запланировать, то сделать это нужно легко и без фанатизма, понимая, что планы могут поменяться.
Хорошо бы отказаться от крупных покупок и не брать кредиты, а провести ревизию бюджета.
Если есть возможность, можно собрать чистый снег, растопить его и умыться, если нет, то можно просто принять душ, представляя, как вода смывает все зимние хвори.
Можно сделать куклу-Веснянку. Не обязательно из ткани — можно нарисовать, слепить из глины или просто представить свой символ весны. Изготовление куклы-оберега Веснянки. А вот поход к парикмахеру лучше перенести на другой день. Лучше сделайте питательную маску.
Одним словом, 14 марта — это день, когда древний Новый год встречается с числом Пи, а языческие заклички весны — с христианским подвигом покаяния. Авдотья Весновка, сбрасывающая снег с крыш, и математики, празднующие иррациональную константу, — не такие уж разные образы. Оба они говорят об одном: мир устроен по законам гармонии и цикличности, и человеку дано не только наблюдать эту гармонию, но и участвовать в ней.
Главный урок дня: не ждать пассивно, когда весна (или любая другая перемена) придет сама. Выходить навстречу, петь, свистеть, печь птичек, умываться талой водой. Быть открытым новому, но не строить жестких планов — жизнь может преподнести сюрпризы. Помогать тем, кто нуждается, и не обижать птиц. И помни, что даже в самом обычном дне может скрываться великая тайна — как в бесконечных цифрах числа Пи, уходящих за горизонт.
Приметы дня на 14 марта.
«Какова Евдокия, таково и лето».
«На Плющиху погоже — все лето пригоже».
«Откуда ветер на Евдокию, оттуда и все лето».
Теплая и солнечная погода — к ранней и дружной весне, а также к урожаю пшеницы.
Сильный ветер — к ветряному и прохладному лету.
Южный ветер — к теплому и дождливому лету.
Северный ветер — к холодному лету.
Метель 14 марта — к затяжной весне и неурожайному лету.
Снегопад — к обильному урожаю грибов осенью.
Капель с крыш — к теплому лету.
Снег с дождем и теплый ветер — к мокрому лету.
Мороз и северный ветер — к холодному лету.
Молодой месяц с дождем — быть мокрому лету.
Лужи у порога — пчеловоды в меду купаться будут.
«У Евдокии вода — у Егория (6 мая) трава».
«Если курочка на Авдотью напьется, то овечка на Егория наестся».
Грачи прилетели до этого дня — быть лету мокрому, а снег сойдет рано.
Ласточки прилетели — будет теплое и ясное лето.
Вороны громко каркают — к скорому потеплению.
Проснулся сурок, вышел из норы и начал свистеть — первый признак весны.
Длинные сосульки — лен будет хороший.