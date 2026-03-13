Власти выделяют госприюту для животных 33 млн «с учётом требования прокуратуры»

Ранее общественный инспектор Олег Кузнецов предоставил «Новому Калининграду» видео по итогам визита в ЦБЖ 4 февраля. По словам представителей общественности, у собак нет тёплых помещений, барак неотапливаемый, часть окон забиты профлистом, часть — выбиты. Во время визита в бараке была минусовая температура, замерзшая в тазах вода. Однако в правительстве Калининградской области опровергли удручающее состояние вольеров в ЦБЖ. В самом госприюте также заявили, что информация не соответствует действительности.