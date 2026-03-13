Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области водитель «Тойоты» промчался по встречке на красный

За нарушение ПДД автомобилисту придется заплатить 9 800 рублей.

Источник: Комсомольская правда

12 марта у дома № 6 по улице Маршала Жукова в городе Лиски 50-летний водитель «Тойоты» выехал на встречку в запрещенном месте и пролетел на красный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Теперь автолюбителю придется заплатить три штрафа на общую сумму 9 800 рублей в соответствии с ч.4 ст. 12.15, ч.1 ст. 12.12 и ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ.

Отметим, что выявить нарушение помог неравнодушный житель города, отправивший информацию в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.

Сотрудники ГАИ призывают водителей не совершать необдуманные маневры и быть внимательными к требованию сигналов светофора, дорожных знаков и разметки.