В Воронежской области водитель «Тойоты» промчался по встречке на красный

12 марта у дома № 6 по улице Маршала Жукова в городе Лиски 50-летний водитель «Тойоты» выехал на встречку в запрещенном месте и пролетел на красный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Теперь автолюбителю придется заплатить три штрафа на общую сумму 9 800 рублей в соответствии с ч.4 ст. 12.15, ч.1 ст. 12.12 и ч.2 ст. 12.37 КоАП РФ.
Отметим, что выявить нарушение помог неравнодушный житель города, отправивший информацию в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.
Сотрудники ГАИ призывают водителей не совершать необдуманные маневры и быть внимательными к требованию сигналов светофора, дорожных знаков и разметки.