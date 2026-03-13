В Волгограде изъяли имущество судьи в отставке Сапеги

Ворошиловский райсуд вынес 13 марта решение по иску Генпрокуратуры к судье Нижегородского облсуда в отставке Вячеславу Сапеге. Все его имущество изъято в доход государства.
«Из материалов дела следует, что Сапега нарушал запреты и ограничения, установленные законодательством РФ о противодействии коррупции. Имея непредусмотренные законом доходы, он использовал их для приобретения дорогостоящих авто и недвижимости на территории Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодарского края», — сообщает пресс-служба судов Волгоградской области.
Поскольку расходы судьи не совпадали с доходами, он оформлял объекты собственности на своих родственников. На них оформлялись квартиры, доля на земельный участок, нежилые помещения и три иномарки BMW-X5. Общая стоимость имущества оценивается в сумму более 54 млн рублей.
Суд пришел к выводу о правомерности заявленных Генпрокуратурой требований.
«Решение суда подлежит немедленному исполнению, однако в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке», — уточняют в пресс-службе судов волгоградского региона.
