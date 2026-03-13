Экспертиза одобрила проект высотного комплекса на набережной Карбышева в Калининграде

Экспертиза одобрила проект многоквартирного дома на набережной Карбышева в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Проект жилого комплекса с помещениями общественного назначения реализует ООО СЗ «Янтарный берег». Объект появится на участке с кадастровым номером 39:15:140502:24. Территория площадью 9,9 тысячи квадратных метров располагается на набережной Карбышева. Проект строительства проходил негосударственную экспертизу.
Участок под застройку на набережной Карбышева находится в районе гребной школы. Там собираются разместить жилой комплекс, состоящий из трёх 18-этажных башен на стилобате. Авторы концепции предложили сделать навесной фасад с горизонтальными и вертикальными линиями, которые должны подчёркивать строгость зданий. В качестве материалов используют алюминиевые композитные плиты.
Общая площадь комплекса составит почти 38 тысяч квадратных метров. В зданиях обустроят 484 квартиры, магазины, общепит, офисы и парковку. Концепцию одобрили на архитектурном совете.