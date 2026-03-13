Экспертиза одобрила проект высотного комплекса на набережной Карбышева в Калининграде

Участок под застройку на набережной Карбышева находится в районе гребной школы. Там собираются разместить жилой комплекс, состоящий из трёх 18-этажных башен на стилобате. Авторы концепции предложили сделать навесной фасад с горизонтальными и вертикальными линиями, которые должны подчёркивать строгость зданий. В качестве материалов используют алюминиевые композитные плиты.