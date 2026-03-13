В Ростове стартовала противоклещевая обработка городских территорий

В Донской столице началась противоклещевая обработка муниципальных территорий. Об этом сообщается на сайте администрации Ростова.
В этом году из-за резкого потепления насекомые уже пробудились и вызывают тревогу у горожан. Известно, что клещи являются переносчиками опасных для человека заболеваний. Специалисты приступили к обработке участков, наиболее подверженных распространению паразитов. Также они выезжают по конкретным адресам, которые указывают в своих заявках жители.
Всего планируется обработать 19 объектов общей площадью более 500 га. Среди них территории, прилегающие к Ростовскому морю, расположенные севернее улицы Тимофеева в микрорайоне Платовском, участок Кумженской рощи в районе мемориала и парк Авиаторов.
