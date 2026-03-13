Школьникам Воронежа перенесли весенние каникулы

Весенние каникулы в школах Воронежа пройдут в период с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщили в городском управлении образования и молодёжной политики в пятницу, 13 марта.
Изначально планировалось, что дети будут отдыхать с 21 по 29 марта, однако даты скорректировали в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения.
Все школьные мероприятия, в том числе выездные экскурсии, состоятся. Если родители планировали отпуск с детьми, будет достаточно уведомить образовательное учреждение о сроках отсутствия ребёнка на занятиях.
Ранее vrn.aif.ru рассказывало, какие предметы для сдачи ЕГЭ стали более востребованными у воронежских школьников в 2026 году.