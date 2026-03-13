Не просто гарнир: три рецепта ужина, где правит лапша

Лапша — это настоящая палочка-выручалочка на кухне. Она есть практически в каждом доме, готовится за считаные минуты и отлично сочетается с самыми разными продуктами. Но согласитесь, иногда хочется отойти от привычного гарнира с сосиской или котлетой и приготовить что-то более интересное. Мы собрали для вас три совершенно разных рецепта, которые докажут, что лапша может звучать по-новому. Здесь вы найдете сытное азиатское блюдо с курицей и овощами, которое готовится за один вечер, нежный и уютный лапшевник с творогом, напоминающий о детстве, и яркое вегетарианское блюдо с овощами в ароматном соусе.
Лапша с курицей и овощами в азиатском стиле.
Сытное и яркое блюдо для быстрого ужина, которое готовится по принципу вок.
Ингредиенты:
Куриное филе или бёдрышки — 400 г Лапша (удон, яичная или спагетти) — 300 г Красный и зелёный болгарский перец — по 200 г Репчатый лук — 120 г Чеснок, острый перец — по вкусу Соевый соус — 3−4 ст. ложки Растительное масло, кунжут, зелень.
Приготовление:
Нарежьте курицу и овощи (перец, лук) тонкой соломкой. Отварите лапшу до состояния аль денте согласно инструкции на упаковке. В разогретом воке или глубокой сковороде обжарьте кусочки курицы на сильном огне до золотистого цвета. Добавьте к мясу лук, перец и измельчённый чеснок. Жарьте, постоянно помешивая, 2−3 минуты. Выложите к мясу с овощами готовую лапшу, влейте соевый соус. Все тщательно перемешайте и прогревайте 1−2 минуты. Подавайте, посыпав кунжутом и зеленью.
Домашний лапшевник с творогом.
Нежная и сытная запеканка, напоминающая вкус из детства. Отличный вариант для завтрака или полдника.
Ингредиенты:
Лапша (или вермишель) — 200 г Творог — 300−400 г Яйца — 2 шт. Сахар — 2−3 ст. ложки Сливочное масло — 30−40 г Сметана — 1−2 ст. ложки (для смазывания) Изюм, ванильный сахар — по желанию.
Приготовление:
Отварите лапшу в подсоленной воде до полуготовности (чуть меньше, чем указано на упаковке), откиньте на дуршлаг. Творог для нежности протрите через сито или пробейте блендером. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли. Смешайте в большой миске отварную лапшу, творог, яичную смесь и растопленное сливочное масло. При желании добавьте изюм. Выложите массу в смазанную маслом форму, разровняйте и смажьте сверху сметаной для румяной корочки. Запекайте в разогретой до 180 духовке 30−40 минут до золотистого цвета. Дайте готовому лапшевнику постоять 10−15 минут перед подачей.
Жареная лапша с овощами в азиатском соусе.
Лёгкое и ароматное вегетарианское блюдо, которое готовится за считаные минуты.
Ингредиенты:
Лапша (удон, рисовая или яичная) — 200 г Болгарский перец — 1 шт. Морковь — 1 шт. Шампиньоны — 200 г Репчатый лук — 1 шт. Чеснок — 2 зубчика Кунжут — 1 ч. ложка.
Для соуса:
Соевый соус — 100 мл Вода — 100 мл Мёд — 1 ч. ложка Крахмал — 1 ч. ложка с горкой.
Приготовление:
Приготовьте соус: смешайте воду, соевый соус, мед и крахмал до полного растворения комочков. Отварите лапшу до полуготовности. Овощи (морковь, перец, лук) нарежьте тонкой соломкой, грибы — пластинками. В сильно разогретой сковороде с маслом быстро, на максимальном огне, обжарьте лук, затем добавьте морковь и перец, а через минуту — грибы. Когда грибы станут мягкими, выложите в сковороду отварную лапшу, влейте приготовленный соус и добавьте кунжут. Все быстро перемешайте, прогрейте до загустения соуса и сразу снимайте с огня. Подавайте, посыпав зеленым луком.