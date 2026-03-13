В Стерлитамаке на месяц закрыли бассейн: там недавно отравились посетители

В Стерлитамаке приостановил деятельность плавательного бассейна в комплексе «Бани на Раевском тракте». Поводом стали экстренные извещения о случаях отравления, поступившие 8 марта.
Внеплановая проверка, проведенная Роспотребнадзором, выявила нарушения санитарных норм: индивидуальный предприниматель не проводил лабораторный контроль качества воды в бассейне. В суде владелец признал вину частично.
Стерлитамакский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности бассейна сроком на 30 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.