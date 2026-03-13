Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД сообщили о новой схеме мошенников с фальшивыми судебными повестками

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Мошенники продолжают использовать схему с фальшивыми судебными повестками, информирует УБК МВД России в Telegram-канале.

«Злоумышленники представляются сотрудниками суда и сообщают о необходимости получить документы через портал Госуслуг. Для подтверждения личности они просят назвать код из смс — именно это позволяет им получить доступ к учётной записи пользователя», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует проверять любую информацию о повестках и судебных документах только через официальные источники.