Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятница, 13-го всё-таки напакостила: На Молдову обрушится геомагнитная буря — штормить будет целый месяц

Сегодня, 13 марта, ожидается начало длительной серии геомагнитных возмущений из-за сформированной на Солнце корональной дыры.

Источник: Комсомольская правда

В течение суток по прогнозу ожидается рост скорости набегающего на Землю потока солнечного ветра. Вслед за этим будут расти и геомагнитные индексы. Источник ожидающихся возмущений хорошо различим на Солнце. Это корональная дыра довольно заметных размеров и не вполне типичной формы — похожая больше на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца.

При прошлом прохождении событие вызвало магнитные бури среднего уровня, в диапазоне G1-G2 (по 5-балльной шкале). Так как форма и размеры структуры не сильно изменились, то следует ожидать схожий уровень и в этот раз.

Модели показывают возможность первых бурь красного уровня уже сегодня ближе к полуночи, сообщает lpixras.

Корональная дыра на Солнце. Фото: lpixras.