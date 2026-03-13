Пятница, 13-го всё-таки напакостила: На Молдову обрушится геомагнитная буря — штормить будет целый месяц

В течение суток по прогнозу ожидается рост скорости набегающего на Землю потока солнечного ветра. Вслед за этим будут расти и геомагнитные индексы. Источник ожидающихся возмущений хорошо различим на Солнце. Это корональная дыра довольно заметных размеров и не вполне типичной формы — похожая больше на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца.
При прошлом прохождении событие вызвало магнитные бури среднего уровня, в диапазоне G1-G2 (по 5-балльной шкале). Так как форма и размеры структуры не сильно изменились, то следует ожидать схожий уровень и в этот раз.
Модели показывают возможность первых бурь красного уровня уже сегодня ближе к полуночи, сообщает lpixras.
Корональная дыра на Солнце. Фото: lpixras.