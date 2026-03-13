Главные новости за неделю 9−13 марта 2026 года

Дайджест главных новостей 9 — 13 марта 2026. Рассказываем, чем запомнилась прошедшая неделя. Что происходило в России и мире — читайте в нашем материале.

Послов Британии и Франции вызвали в МИД РФ из-за ударов по Брянску

Источник: РИА "Новости"

Послы Британии и Франции в Москве Найджел Кейси и Николя де Ривьер вызваны в МИД России из-за ударов ВСУ французско-британскими ракетами по Брянску, дипломатам указано на причастность их стран к этой террористической атаке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В Кремле прокомментировали отключение интернета и связи

Источник: РИА "Новости"

Все отключения и ограничения интернета и связи происходят строго в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

США временно ослабили санкции в отношении российской нефти

Источник: РИА "Новости"

Министерство финансов США сняло санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта.

Суд вынес по делу о теракте в «Крокусе» 15 пожизненных приговоров

Источник: РИА "Новости"

Военный суд спустя семь месяцев рассмотрения дела о теракте в «Крокусе» вынес приговор четверым непосредственным исполнителям нападения.

Новый лидер Ирана в первом выступлении заявил о мести

Источник: Reuters

Иран будет мстить за погибших, в особенности — за жертв удара по школе в Минабе, заявил Хаменеи. По его словам, каждый убитый — отдельный повод для мести. Он подчеркнул намерение получить компенсацию или нанести сопоставимый ущерб.

Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше