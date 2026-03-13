Главные новости за неделю 9−13 марта 2026 года

Послы Британии и Франции в Москве Найджел Кейси и Николя де Ривьер вызваны в МИД России из-за ударов ВСУ французско-британскими ракетами по Брянску, дипломатам указано на причастность их стран к этой террористической атаке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.