Калининградец убил случайного знакомого и избавился от трупа

В Калининграде 55-летний мужчина обвинен в убийстве случайного знакомого-собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.
По версии следствия, днем 11 марта горожанин выпивал в квартире на ул. Дрожжевой с новым приятелем, с которым только-только познакомился во дворе. Во время внезапной ссоры хозяин нанес гостю смертельное ранение, от которого тот умер. Затем мужчина вынес тело гостя на лестничную площадку, где и оставил. Труп нашли соседи.
Злоумышленника задержали и допросили.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.