Калининградец убил случайного знакомого и избавился от трупа

Мужчину он ранил в квартире, где выпивали, а потом вынес на лестницу.

В Калининграде 55-летний мужчина обвинен в убийстве случайного знакомого-собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

По версии следствия, днем 11 марта горожанин выпивал в квартире на ул. Дрожжевой с новым приятелем, с которым только-только познакомился во дворе. Во время внезапной ссоры хозяин нанес гостю смертельное ранение, от которого тот умер. Затем мужчина вынес тело гостя на лестничную площадку, где и оставил. Труп нашли соседи.

Злоумышленника задержали и допросили.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.