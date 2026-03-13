Калининградец убил случайного знакомого и избавился от трупа

По версии следствия, днем 11 марта горожанин выпивал в квартире на ул. Дрожжевой с новым приятелем, с которым только-только познакомился во дворе. Во время внезапной ссоры хозяин нанес гостю смертельное ранение, от которого тот умер. Затем мужчина вынес тело гостя на лестничную площадку, где и оставил. Труп нашли соседи.