Отделение Гусевской районной больницы назвали одним из лучших в стране

В итоге, среди 477 первичных сосудистых отделений страны наше заняло второе место в номинации «Лучшее первичное сосудистое отделение для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения». Отделение ПСО Гусевской больницы рассчитано на 30 коек и работает на восток области: Нестеров, Гусев, Черняховск, Озерск, Краснознаменск, Неман, Советск и Славск. За год здесь проведено более тысячи операций, врачи лечат острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, инсульты, а также спасают людей от ампутации.