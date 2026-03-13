Легендарный барк «Крузенштерн» в Калининграде поставят на капитальный ремонт за 162 миллиона рублей

капитальный ремонт знаменитого парусника «Крузенштерн». Начальная цена контракта — почти 162,45 миллиона рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
Подрядчику необходимо будет выполнить большой объём работ в два этапа. В первую очередь судно поместят в ремонтные доки, очистят и покрасят корпус, проведут дефектацию и частично заменят металлические конструкции. Затем последует ремонт рулевого устройства и валовой линии, обслуживание донно-бортовой арматуры, очистка и освидетельствование танков, а также замена отдельных трубопроводов, элементов обшивки и внутренних конструкций.
Первый этап должен завершиться не позднее 31 мая 2026 года, второй пройдёт с 1 февраля до 30 апреля 2027 года.
«Крузенштерн» — легендарное учебное парусное судно, один из самых больших парусников в мире. Оно было построено в 1926 году на верфи в Бремерхафене (Германия) и спущено на воду под именем «Падуя». После Второй мировой войны судно перешло к СССР по репарациям и было переименовано в честь мореплавателя Ивана Крузенштерна. Сегодня барк принадлежит КГТУ и используется для учебных и научных целей, регулярно участвуя в международных регатах и парусных экспедициях. Его порт приписки — Калининград.