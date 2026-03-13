В Башкирии выявили нарушения при ремонте школы: наказаны мэрия и подрядчик

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуратура Кумертау выявила нарушения при капитальном ремонте одной из городских школ, который проводился в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства республики.

В ходе проверки прокурор города Артур Юсупов лично выехал на объект, провел совещание с представителями заказчика и подрядчика, оценил ход работ, качество материалов и укомплектованность бригадами.

В минувшем декабре мэрия заключила контракт с ООО «Капитал Строй». В ходе проверки выяснилось, что используемые материалы не соответствуют условиям договора, а контроль со стороны администрации отсутствовал. Прокуратура внесла представления руководителям муниципалитета и фирмы, а также объявила им предостережения о недопустимости приемки и оплаты фактически невыполненных работ.

После вмешательства надзорного ведомства закуплены материалы надлежащего качества.

