В Башкирии выявили нарушения при ремонте школы: наказаны мэрия и подрядчик

В Башкирии прокуратура Кумертау выявила нарушения при капитальном ремонте одной из городских школ, который проводился в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства республики.
В ходе проверки прокурор города Артур Юсупов лично выехал на объект, провел совещание с представителями заказчика и подрядчика, оценил ход работ, качество материалов и укомплектованность бригадами.
В минувшем декабре мэрия заключила контракт с ООО «Капитал Строй». В ходе проверки выяснилось, что используемые материалы не соответствуют условиям договора, а контроль со стороны администрации отсутствовал. Прокуратура внесла представления руководителям муниципалитета и фирмы, а также объявила им предостережения о недопустимости приемки и оплаты фактически невыполненных работ.
После вмешательства надзорного ведомства закуплены материалы надлежащего качества.
