В Башкирии выявили нарушения при ремонте школы: наказаны мэрия и подрядчик

В минувшем декабре мэрия заключила контракт с ООО «Капитал Строй». В ходе проверки выяснилось, что используемые материалы не соответствуют условиям договора, а контроль со стороны администрации отсутствовал. Прокуратура внесла представления руководителям муниципалитета и фирмы, а также объявила им предостережения о недопустимости приемки и оплаты фактически невыполненных работ.