«Беллегпром» объяснил, почему для белорусских товаров главное не дешевизна

«Беллегпром» сказал, почему для товаров из Беларуси главное не дешевизна.

Источник: Комсомольская правда

«Беллегпром» объяснил, почему для белорусских товаров главное не дешевизна. Подробности в эфире «Первого информационного телеканала» сообщила заместитель председателя концерна «Беллегпром» Наталия Мороз.

Замглавы отметила, что концерн производит коллекции продукции, в которой можно выглядеть достойно:

— У нас есть одежда на любой вкус и для любого модника. Для каждого покупателя найдется свой товар.

Наталья Мороз сообщила, что главная задача для белорусских производителей продукции легкой промышленности состоит не в дешевизне, а в качестве:

— Если мы говорим о готовом продукте и составляющей готового продукта на примере костюма, то белорусский легпром сосредоточен на натуральности, и от этого зависит прежде всего стоимость ткани.

По ее словам, в концерне хотят платить хорошую заработную плату, это тоже себестоимость. Мороз добавила, что тот объем продукции, который делают в азиатских странах, в Беларуси не потянут и не должны делать.

— Наш путь и наша цель — все-таки производить продукт с более высокой добавленной стоимостью, — подчеркнула заместитель председателя концерна «Беллегпром».

