Жители Ростова за семь дней обратились в экстренные службы больше 17 тысяч раз

Чаще всего ростовчане нуждались в помощи медиков.

Источник: Комсомольская правда

За неделю жителям Донской столицы понадобилась помощь экстренных служб больше 17 тысячи раз. Об этом говорится в телеграм-канале администрации Ростова.

Всего в Управление по делам ГО и ЧС поступило 17 238 обращений. Чаще всего людям требовалась «скорая помощь» — 3 436 вызова, на втором месте оказалась полиция (1 267 вызовов), на третьем — аварийные службы ЖКХ и энергетики (1 139), на четвертом — пожарная охрана (217), на пятом — газовая служба (31).

По 2 тысячам 647 обращениям была оказана справочная помощь. Кроме того, поисково-спасательная служба совершали 24 выезда на различные ЧП. В результате были спасены пять человек.

