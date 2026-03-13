Новые трамваи «Львенок» впервые начали ездить по четырем маршрутам в Самаре

В Самаре 13 марта еще 11 новых трамваев «Львенок» отправились в первые пассажирские рейсы. Их запустили на пяти маршрутах: № 22, № 19, № 20, № 20к и № 24. Если на первом маршруте новый транспорт уже ездит, то на остальных четырех «Львята» появились впервые. Перед тем, как новые вагоны вышли на маршруты, в Северном трамвайном депо прошло торжественное мероприятие, в котором принял участие министр транспорта и автомобильных дорог региона Артур Абдрашитов, представители дептранса, ТТУ, депо.
«Более трети партий “Львят”, запланированной к поставке в 2026 году, вышли на линии», — отметил глава города Иван Носков.
Новые трамваи допустили к работе на маршрутах после того, как они прошли приемку и пусконаладку, проехали не менее 50 километров по городу и была оформлена документация.
Сейчас в Самаре на маршрутах работают 54 новых трамвая, включая поставленные в прошлом году. Еще 20 трамваев «Львенок» привезут в город до начала мая, они заменят вагоны «Татра», которые работают с 1970-х годов. Новые трамваи планируют запустить на маршруты № 7, № 11, № 12 и № 23.
В этом году в Самаре начнется второй этап ремонта трамвайных путей на улице Ново-Садовой. Кроме того, будут отремонтированы пути на 15 перекрестках.