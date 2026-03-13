Новые трамваи «Львенок» впервые начали ездить по четырем маршрутам в Самаре

В Самаре 13 марта еще 11 новых трамваев «Львенок» отправились в первые пассажирские рейсы. Их запустили на пяти маршрутах: № 22, № 19, № 20, № 20к и № 24. Если на первом маршруте новый транспорт уже ездит, то на остальных четырех «Львята» появились впервые. Перед тем, как новые вагоны вышли на маршруты, в Северном трамвайном депо прошло торжественное мероприятие, в котором принял участие министр транспорта и автомобильных дорог региона Артур Абдрашитов, представители дептранса, ТТУ, депо.