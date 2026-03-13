Путин поздравил академика РАН Шабунина с 65-летием

Путин: методики лечения, созданные Шабуниным, достойны глубокого признания.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН и директора Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина Алексея Шабунина с 65-летием, отметив, что его методики диагностики и лечения опасных заболеваний достойны глубокого признания.

«Уважаемый Алексей Васильевич! Поздравляю вас с 65-летием. Вы по праву пользуетесь высоким, заслуженным уважением как учёный с мировым именем, яркий представитель отечественной хирургической школы. Ваша плодотворная научная, клиническая, наставническая деятельность, созданные вами уникальные методики диагностики и лечения опасных заболеваний достойны самого глубокого признания», — говорится в телеграмме российского лидера, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал академику крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего.