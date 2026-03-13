Из Уфы запустят прямые авиарейсы в Сухум

Башкортостан уже ведёт переговоры с авиакомпаниями для выполнения рейсов. Планируется, что полётная программа стартует в мае и продлится до середины октября.
«Мы видим, что растëт туристическая привлекательность вашей замечательной страны. Необходимо сделать еë доступной для наших жителей», — сказал Глава республики Радий Хабиров.
Премьер-министр Абхазии Владимир Делба также выразил заинтересованность в развитии авиасообщения с Башкортостаном.
«Прямые рейсы — это мост, который даст возможность посещать нашу страну не только туристам. Это даст новые возможности развития бизнеса, укрепления культурных связей», — подчеркнул премьер-министр Абхазии.
Ранее сообщалось, что делегация Абхазии возложила цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе.