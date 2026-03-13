Из Уфы запустят прямые авиарейсы в Сухум

Из Уфы планируются прямые рейсы в столицу Абхазии город Сухум.

Источник: Башинформ

Башкортостан уже ведёт переговоры с авиакомпаниями для выполнения рейсов. Планируется, что полётная программа стартует в мае и продлится до середины октября.

«Мы видим, что растëт туристическая привлекательность вашей замечательной страны. Необходимо сделать еë доступной для наших жителей», — сказал Глава республики Радий Хабиров.

Премьер-министр Абхазии Владимир Делба также выразил заинтересованность в развитии авиасообщения с Башкортостаном.

«Прямые рейсы — это мост, который даст возможность посещать нашу страну не только туристам. Это даст новые возможности развития бизнеса, укрепления культурных связей», — подчеркнул премьер-министр Абхазии.

Ранее сообщалось, что делегация Абхазии возложила цветы к памятнику Шаймуратову в Уфе.

Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами.
