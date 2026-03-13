На СВО отправилась экс-глава диссовета ВГТУ Сироткина

Напомним, что 2 марта Ленинский районный суд вынес приговор по делу Натальи Сироткиной и Эллины Лубянской, обвиняемым в получении взяток на сумму в 8,5 миллионов рублей за защиту диссертаций. Сироткиной назначили 8,5 лет колонии общего режима со штрафом в 10 миллионов рублей. А ее подчиненная получила пять лет колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14 летнего возраста.