Врач-аферист из Башкирии предстанет перед судом: ее поймали на махинациях с больничными листами

В Башкирии женщину-терапевта осудят за взяточничество.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершилось расследование уголовного дела против участкового врача-терапевта из Миякинского района. Женщину обвиняют в получении взяток, мелком взяточничестве и служебном подлоге. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

Согласно версии следствия, в 2024—2025 годах врач, работая в селе Киргиз-Мияки, за деньги оформляла фиктивные больничные листы. Она вносила ложные сведения в электронные карты и документы без осмотра пациентов и при отсутствии реальных заболеваний. Стоимость одного листка нетрудоспособности составляла от 2 до 5 тысяч рублей — в зависимости от срока и других условий.

Преступления выявили сотрудники СК и МВД. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

