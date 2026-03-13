Врач-аферист из Башкирии предстанет перед судом: ее поймали на махинациях с больничными листами

Согласно версии следствия, в 2024—2025 годах врач, работая в селе Киргиз-Мияки, за деньги оформляла фиктивные больничные листы. Она вносила ложные сведения в электронные карты и документы без осмотра пациентов и при отсутствии реальных заболеваний. Стоимость одного листка нетрудоспособности составляла от 2 до 5 тысяч рублей — в зависимости от срока и других условий.