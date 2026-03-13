Движение по улице Орудийной в Калининграде хотят открыть раньше срока

Власти Калининграда рассчитывают открыть движение по улице Орудийной раньше запланированного срока. Об этом журналистам рассказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.
«По контракту подрядчик должен закончить в декабре. Но если работы продолжатся такими же темпами, то, думаю, что уже осенью мы откроем техническое движение на всём протяжении», — пояснил Романов.
Работы на Орудийной ведут небольшими участками. Сейчас подрядчик занимается обустройством подземных коммуникаций от улицы Сурикова до Закатной. В начале магистрали уже уложили нижние слои асфальта.
Романов также рассказал, что власти уже заключили контракт на ремонт двух улиц, которые соединяют Орудийную с Пехотной. Их также сделают осенью.
В 2021 году суд обязал мэрию Калининграда провести ремонт улицы и переулка Старокаменного, Орудийной, Сурикова. Прокуратура установила, что там отсутствуют заездные карманы и павильоны остановочных пунктов, местами проезды обустроены из железобетонных плит, дороги имеют выбоины и просадки.
ООО «Мосинжиниринг» получит за капитальный ремонт дороги более 460 миллионов рублей. Работы начались летом 2025 года.