Подростков, повредивших домофоны, нашла полиция в Волжском

О том, что в городе Волжском подростки развлекаются порчей домофонов, стало известно накануне. 13 марта в ГУ МВД по Волгоградской области сообщили — школьников задержали.
Мальчишки 11 и 14 лет не попадали прежде в поле зрения правоохранительных органов. В отделе полиции они пояснили, что двери подъездов в доме на улице Мира, 75, пытались вскрыть, чтобы погреться.
Теперь подростков поставят на профилактический учет, а их родителей ждет штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
